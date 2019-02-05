2019-02-05T12:47:28+03:00
Общество

Долги по зарплате в Коми достигли 124 миллионов рублей

Речь идет о 42 организациях
Ольга СОЛОВЕЙ
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Значительную долю задолженности формируют предприятия-банкротыЗначительную долю задолженности формируют предприятия-банкротыФото: Ольга СОЛОВЕЙ
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По состоянию на 1 января 2019-го года задолженность заработной платы в Республике Коми составляет более 124 миллиона рублей. Об этом сегодня на общегородской планерке рассказала заместитель начальника Департамента финансов мэрии Сыктывкара Наталья Данилова.

В целом по Коми задолженность перед 1650 работников имеется у 42 организаций.13 из них находятся на территории Сыктывкара. Их сумма задолженности перед работниками достигает порядка 16 миллионов рублей, что составляет 20% от общей суммы по Коми.

Наталья Данилова подчеркнула, что значительную долю задолженности формируют предприятия-банкроты. Материалы компаний, которые не имеют положительной динамики в этом вопросе, отправляются для разбирательства в Минтруд Коми.

По сферам деятельности невыплата зарплаты в основном наблюдается в организациях, которые занимаются предоставлением услуг и ремонтом – 31,8%, строительством – 29,5%, растениеводством и животноводством – 15,7%.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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