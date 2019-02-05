2019-02-05T14:17:43+03:00
Общество

Работы по преображению набережной в Сыктывкаре начнутся в 2020 году

Сейчас документы плана переданы на экспертизу
Ольга СОЛОВЕЙ
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Новая набережная обойдется Сыктывкару примерно в 350 тысяч рублейНовая набережная обойдется Сыктывкару примерно в 350 тысяч рублейФото: Ольга СОЛОВЕЙ
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Работы по благоустройству набережной в Кировском парке начнутся в 2020 году. Об этом на брифинге после общегородской планерки сообщил мэр города Валерий Козлов.

- Проектная документация получена. Она направлена на экспертизу, чтобы определить точную стоимость проекта. После этого мы будем думать о проведении конкурса на ведение работ, - отметил градоначальник.

На сегодняшний момент сумма окончательного финансирования по набережной не подтверждено. По словам Валерия Козлова, ориентировочная стоимость может составить 350 тысяч рублей. Основные работы запланированы на 2020 год.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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