В Сыктывкаре врачам не удалось спасти пенсионерку, на которой загорелся халат
В сыктывкарской больнице скончалась 81-летняя пенсионерка, которая получила ожоги второй и третьей степени на пожаре в Эжве.
Как рассказали в МЧС по Коми, 3 февраля в доме №19 по улице Слободской в Эжве бабушка готовила себе еду на газовой плите. Пламя перекинулось на синтетических халат, который вмиг вспыхнул. В квартире пожилая женщина была одна, помощи было ждать неоткуда. В итоге, 81-летняя пенсионера получила серьезные ожоги. Через два дня она скончалась в больнице.
Главное управление МЧС по Коми напоминает гражданам о соблюдении техники безопасности при использовании отопительных и газовых приборов. Во время эксплуатации газовых плит не стоит пренебрегать правилам безопасности, допускать детей или развешивать над источниками открытого огня белье.
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ИСТОЧНИК KP.RU