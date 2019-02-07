В Коми нормы ГТО сдал африканец из Кот-д'Ивуара

СЕГОДНЯ 09:11 2019-02-07T09:11:40+03:00

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6 февраля в республиканской спортшколе "Орбита" сотрудники МЧС, ФССП выполняли нормативы ГТО по плаванию. Как сообщает Минспорта Коми, вместе с ними дистанцию проплыл и Гбобу ив Жосиас из африканской страны Кот-д'Ивуар.

Как рассказала начальник отдела ГТО центра спортивных мероприятий Республики Коми Наталья Жоголева, иностранец увидел объявление о приёме норм в группе регионального общества "Динамо" и не остался в стороне.

- Я активно начал заниматься фитнесом в 2017 году, чтобы привести себя в форму. Увидел объявление, что любой желающий может прийти и выполнить норматив по плаванию. Так я и оказался здесь, - рассказал Гбобу Ив Жосиас.

Гость из Кот-д'Ивуара проплыл 50 метров на золотой знак отличия, пройдя дистанцию за 48 секунд. Он также планирует поучаствовать в выполнении и остальных нормативов: рывок гири, подтягивание, поднимание туловища.

ИСТОЧНИК KP.RU