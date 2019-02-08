Оттепель в Сыктывкаре: температура повысится до +1С

СЕГОДНЯ 09:25 2019-02-08T09:25:52+03:00

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Жители Коми, уставшие от мороза, могут вздохнуть с облегчением. В выходные дни в Коми ожидается поступление теплого воздуха с центральных районов России, сообщают синоптики Коми ЦГМС.

Начиная с юго-запада республики температура воздуха будет постепенно повышаться. Ночь на субботу будет холодной - с температурой от -16С до -27С. В воскресенье температура постепенно повысится - на основной территории до -3...-8С, на северо-востоке до -13...-18С. Потепление будет сопровождаться снегопадами, порывистым ветром, временами с метелью.

Ожидается, что в воскресенье днем атлантический циклон окончательно вытеснит морозный воздух за Урал, а в юго-западных районах температура повысится до +1С.

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Наступивший месяц сулит температурные перепады (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU