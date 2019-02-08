В Сыктывкаре можно будет выучить финский и эстонский языки

СЕГОДНЯ 10:18 2019-02-08T10:18:14+03:00

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На этой неделе стартовал начальный курс испанского языка. Он рассчитан на 54 академических часа. Занятия будет вести кандидат психологических наук, доцент кафедры иностранных языков Коми республиканской академии государственной службы и управления Татьяна Милаева.

Время занятий – вечернее, два раза в неделю. По окончании курсов, слушатели смогут получить документ государственного образца.

- Развитие языкового многообразия в Республике Коми – одно из приоритетных направлений Дома дружбы народов Республики Коми. В ноябре прошлого года учреждение получило лицензию Министерства образования, науки и молодежной политики Республики Коми на право оказывать образовательные услуги, - пояснила министр национальной политики Республики Коми Галина Габушева.

По словам директора Дома дружбы народов Республики Коми Александры Гичевой, планируется ввести курсы по изучению английского, финского, эстонского, финского посредством коми, английского посредством коми.

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ИСТОЧНИК KP.RU