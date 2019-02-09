Воскрешение Соколовки: для реконструкции заброшенного аэропорта под Сыктывкаром нашли инвестора

СЕГОДНЯ 10:49 2019-02-09T10:57:15+03:00

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Власти Коми нашли помощника для реконструкции аэропорта в Соколовке. ООО «Новапорт Холдинг», которое входит в корпорацию AEON, готово инвестировать средства в развитие будущего аэропорта, сообщает пресс-служба главы Коми.

Заброшенный аэропорт, который уже признали опасным для жизни из-за обветшавших конструкций, получил очередной шанс на вторую жизнь. После прохождения конкурсных процедур и разработки проектной документации «Новапорт Холдинг» готово стать инвестором проекта для реконструкции авиационной части аэропорта: взлетно-посадочной полосы, рулежных дорожек, стоянок, навигационного и светотехнического оборудования, средств авиационной безопасности.

Проектная организация готовит технико-экономическое обоснование размера федерального финансирования. Правительство Коми подало заявку в министерство транспорта России на включение проекта в «Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры до 2024 года».

СПРАВКА

Возведение аэропорта в Соколовке началось в 1982 году. Объект строился как замена действующему аэропорту в центре Сыктывкара, который уже не отвечал требованиям безопасности. На его месте должны были появиться жилые кварталы и новые дороги, связывающие различные части города. В идеале аэропорт в Соколовке мог бы принимать воздушные суда, перевозящие людей и грузы по международным, российским и линиям местного значения.

В конце 1990-х финансирование работ прекратилось, тогда готовность объекта достигала 80 процентов. В начале 2000-х финансирование возобновили, объект вошел в федеральную целевую программу «Модернизация транспортной системы России на 2002-2010 годы». Из российского бюджета на строительство до 2006 года выделялось 40-60 миллионов рублей в год, но сроки строительства только увеличивались.

Финансирование проекта из федерального бюджета прервалось в 2009 году, когда его стоимость составляла около 3 миллиардов рублей. За это время часть ранее построенных или недостроенных объектов устарела и сейчас требует восстановления, ремонта или реконструкции. Некоторые строения нужно разбирать и возводить новые, в том числе надо укрепить взлетно-посадочную полосу. Последние годы Коми добивалась перевода аэропорта в республиканскую собственность.

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ИСТОЧНИК KP.RU