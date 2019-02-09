В Сыктывкаре на улицу вышли «зомби-пешеходы»

СЕГОДНЯ 18:02 2019-02-09T18:10:50+03:00

Они привлекали внимание общественности к проблеме аварийности на дорогах

Изменить размер текста: A A

В Сыктываре школьники, загримированные под жертвы дорожных аварий, вышли на пешеходный переход Октябрьского проспекта. Они держали в руках таблички «Сбил лихач», «На пропустил на переходе», «Не смотрел по сторонам», «Ходил на красный», чтобы обратить внимание водителей на проблему аварийности, сообщает ГИБДД по Коми.

Пугающую акцию организовали ГИБДД МВД по Коми и воспитанницы школы современной хореографии Black Fire. «Зомби» не только прошли по тротуарам, но и станцевали на проезжей части. Все это для того, чтобы водители лишний раз подумали о том, что нужно быть внимательнее на дороге.

ГИБДД напоминает, что с начала 2019 года на территории Коми произошло 37 дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадали пешеходы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Погоня за пугливым водителем и просроченные страховки: в Сыктывкаре прошли массовые проверки автомобилистов

В начале рейда мимо сотрудников ГИБДД лихо промчалась «Лада Приора», проигнорировав требование остановиться. Инспекторы прыгнули в машину и помчались за предполагаемыми нарушителями (подробности).

Фото ГИБДД по Коми

ИСТОЧНИК KP.RU