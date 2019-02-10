Жители Коми отогреются после морозов

СЕГОДНЯ 09:13 2019-02-10T09:13:45+03:00

На следующей недели в Коми снова будет тепло

На следующей неделе температура будет выше нормы на 10-12С

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Погода продолжает баловать жителей республики: на следующей неделе, с 11 по 15 февраля, температура будет выше нормы на 10-12С. Из-за высокой облачности она будет мало меняться. Днем и ночью столбик термометра будут колебаться в районе 0…-6С. В отдельные дни возможна оттепель до +2С.

Осадки не обрадуют автомобилистов: из-за них заметно ухудшится состояние дорог. Выпадет мокрый снег, ожидается гололёд.

По прогнозам синоптиков Коми ЦГМС, теплая погода в южных районах продержится до конца недели. В северных районах в конце недели из-за циклона температура понизится.

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ИСТОЧНИК KP.RU