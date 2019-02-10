В ухтинском поселке Водный ищут владельца Мазды
Он сбежал с места ДТП, оставив пострадавшую пассажирку
Фото из открытых источников
Изменить размер текста:
Вчера под Ухтой, в поселке Водный на Октябрьской улице произошло ДТП. Владелец «Мазды» не справился с управлением и «поцеловал» дерево. Авария случилась в 13 часов.
Схема аварии с сайта ГИБДД Коми
С места происшествия мужчина сбежал, оставив пострадавшую пассажирку. 33-летняя женщина ушибла колено и получила травмы головы. Сейчас хозяина иномарки ищут полицейские.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
На 11-ом километре трассы Эжва-Сыктывкар произошло смертельное ДТП
Виновник аварии 67 раз нарушал ПДД (подробнее)
ИСТОЧНИК KP.RU