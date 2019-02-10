2019-02-10T10:17:56+03:00
Происшествия

В ухтинском поселке Водный ищут владельца Мазды

Он сбежал с места ДТП, оставив пострадавшую пассажирку
Дарья ЮДИНА
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Фото из открытых источниковФото из открытых источников
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Вчера под Ухтой, в поселке Водный на Октябрьской улице произошло ДТП. Владелец «Мазды» не справился с управлением и «поцеловал» дерево. Авария случилась в 13 часов.

Схема аварии с сайта ГИБДД Коми

Схема аварии с сайта ГИБДД Коми

С места происшествия мужчина сбежал, оставив пострадавшую пассажирку. 33-летняя женщина ушибла колено и получила травмы головы. Сейчас хозяина иномарки ищут полицейские.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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