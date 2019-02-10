Сыктывкар попал в «хвост» рейтинга «зеленых щитов» России

СЕГОДНЯ 13:09 2019-02-10T13:09:49+03:00

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Специалисты Общероссийского народного фронта России составили рейтинг «зеленых щитов», в который вошел 41 город. Сыктывкар занял 32 место.

В «зеленый щит» входят леса, реки, береговые линии, озера и пруды. Такие щиты укрепляют экологию городов и защищают их от отрицательного воздействия.

Формировать такие территории начали после принятия соответствующего закона в 2017 году. Этот закон, в частности, ограничивает вырубку деревьев вокруг городов.

Рейтинг составили, основываясь на соотношении площади города и площади зеленого пояса. Площадь сыктывкарского «зеленого щита» — 367 гектаров, размер города — 15 200 гектаров.

Соседями столицы Коми по рейтингу стали Ярославль и Уфа. На последнем месте — Воронеж.

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ИСТОЧНИК KP.RU