2019-02-10T13:09:49+03:00
Общество

Сыктывкар попал в «хвост» рейтинга «зеленых щитов» России

Эксперты оценили 41 город
Дарья ЮДИНА
Поделиться:
У Сыктывкара слабый зеленый щитУ Сыктывкара слабый зеленый щит
Изменить размер текста:

Специалисты Общероссийского народного фронта России составили рейтинг «зеленых щитов», в который вошел 41 город. Сыктывкар занял 32 место.

В «зеленый щит» входят леса, реки, береговые линии, озера и пруды. Такие щиты укрепляют экологию городов и защищают их от отрицательного воздействия.

Формировать такие территории начали после принятия соответствующего закона в 2017 году. Этот закон, в частности, ограничивает вырубку деревьев вокруг городов.

Рейтинг составили, основываясь на соотношении площади города и площади зеленого пояса. Площадь сыктывкарского «зеленого щита» — 367 гектаров, размер города — 15 200 гектаров.

Соседями столицы Коми по рейтингу стали Ярославль и Уфа. На последнем месте — Воронеж.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Как остановить стройку мусорного полигона на Шиесе: референдум, митинги и петиции

Советы жителям Коми дают общественные активисты и экологи (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Воркутинец хотел занять чужих денег и лишился своих
В ухтинском поселке Водный ищут владельца Мазды
Жители Коми отогреются после морозов
Мэр Воркуты будет оспаривать правила начисления платы за вывоз мусора
В Сыктывкаре на улицу вышли «зомби-пешеходы»
Воскрешение Соколовки: для реконструкции заброшенного аэропорта под Сыктывкаром нашли инвестора
В Коми от гриппа с начала года умерли четыре человека
В Сыктывкаре можно будет выучить финский и эстонский языки
Оттепель в Сыктывкаре: температура повысится до +1С
У регионального фонда капремонта новый директор
В Коми нормы ГТО сдал африканец из Кот-д'Ивуара
В Сыктывкаре врачам не удалось спасти пенсионерку, на которой загорелся халат
Все школы Ухты на пять дней уйдут на карантин
Суд не смягчил наказание тележурналисту Максиму Катаеву за убийство жены в Сыктывкаре