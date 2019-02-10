Воркутинец хотел занять чужих денег и лишился своих

СЕГОДНЯ 13:40 2019-02-10T13:40:19+03:00

Он заплатил за микрозайм 20 тысяч рублей

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Житель Воркуты обратился в полицию после неудачной попытки получить микройзам. Мужчина потерял более 20 тысяч рублей.

Воркутинец оставил заявку на сайте организации, занимающейся микрозаймами. Ему перезвонил незнакомец, который представился сотрудником банка. Он предложил помочь с получением денег.

На следующий день лжесотрудник сообщил доверчивому воркутинцу, что его заявка одобрена. Но для того, чтобы получить кредит, нужно обязательно оплатить первоначальный взнос и страховку. Незадачливый заемщик перевел требуемую сумму — более 20 тысяч рублей, но никакого кредита не дождался. Следователи возбудили уголовное дело.

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ИСТОЧНИК KP.RU