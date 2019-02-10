В 2018 году жители Коми «заплатили» приставам 6,5 миллиардов рублей

СЕГОДНЯ 14:17 2019-02-10T14:17:06+03:00

В 2017 году сумма была меньше на 0,3 миллиарда рублей

Изменить размер текста: A A

Руководитель УФФСП России по Республике Коми Андрей Торхов отчитался Общественному совету о работе судебных приставов в 2018 году.

В прошлом году на исполнении регионального Управления находилось более 857 тысяч производственных дел. В 2017 году их было меньше на 11 тысяч.

За 2018 год приставы «закрыли» более 498 тысяч производств. В позапрошлом году эта цифра была меньше на 27,5 тысяч.

Всего за минувший год с жителей республики взыскали 6,5 миллиардов рублей. За год сумма выросла на 0,3 миллиарда рублей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Слезы, скрытая агрессия и драмы: история одного рейда с лучшим судебным приставом Северо-Запада в Сыктывкаре

С чем каждый день приходится сталкиваться Екатерине Аллес (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU