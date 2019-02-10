В 2018 году жители Коми «заплатили» приставам 6,5 миллиардов рублей
Руководитель УФФСП России по Республике Коми Андрей Торхов отчитался Общественному совету о работе судебных приставов в 2018 году.
В прошлом году на исполнении регионального Управления находилось более 857 тысяч производственных дел. В 2017 году их было меньше на 11 тысяч.
За 2018 год приставы «закрыли» более 498 тысяч производств. В позапрошлом году эта цифра была меньше на 27,5 тысяч.
Всего за минувший год с жителей республики взыскали 6,5 миллиардов рублей. За год сумма выросла на 0,3 миллиарда рублей.
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ИСТОЧНИК KP.RU