Прокуратура Ухты через суд добивается ремонта кровли в школе города

11 Февр. 09:55 2019-02-11T09:55:51+03:00

Общеобразовательное учреждение должно само провести ремонт до 2020 года

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Прокуратура Ухты проверила, соблюдается ли законодательство, регламентирующего вопросы безопасного нахождения несовершеннолетних, в ухтинской «Основной общеобразовательной школе № 6».

В ходе проверки прокуратура установила многочисленные нарушения санитарных норм и правил при эксплуатации здания школы. В частности, из-за неоднократных протечек кровли внутри помещений здания появились многочисленные дефекты отделки: отслоения штукатурки и трещины на потолках.

Прокуратура Ухты направила в суд иск, потребовав, чтобы школа устранила нарушения. Суд удовлетворил заявленные требования в полном объеме. Согласно решению суда устранить нарушения ответчику предстоит в срок до 1 сентября 2020 года.

С подобными исками прокуратуре Ухты приходится обращаться в суд не в первый раз. К примеру, исполнено решение Ухтинского городского суда от 8 февраля 2018 года, в соответствии с которым на муниципальное дошкольное учреждение «Детский сад №21 общеразвивающего вида» возлагалась обязанность по проведению в срок до 31 декабря 2018 года ремонта кровли. Все необходимые работы осуществлены в летний период, что подтверждено актами о приемке выполненных строительных работ.

ИСТОЧНИК KP.RU