2019-02-11T09:55:51+03:00
Происшествия

Прокуратура Ухты через суд добивается ремонта кровли в школе города

Общеобразовательное учреждение должно само провести ремонт до 2020 года
Ольга СОЛОВЕЙ
Поделиться:
Прокуратура Ухты через суд добивается ремонта кровель в детских садах и школах городаПрокуратура Ухты через суд добивается ремонта кровель в детских садах и школах городаФото: Архив "КП"
Изменить размер текста:

Прокуратура Ухты проверила, соблюдается ли законодательство, регламентирующего вопросы безопасного нахождения несовершеннолетних, в ухтинской «Основной общеобразовательной школе № 6».

В ходе проверки прокуратура установила многочисленные нарушения санитарных норм и правил при эксплуатации здания школы. В частности, из-за неоднократных протечек кровли внутри помещений здания появились многочисленные дефекты отделки: отслоения штукатурки и трещины на потолках.

Прокуратура Ухты направила в суд иск, потребовав, чтобы школа устранила нарушения. Суд удовлетворил заявленные требования в полном объеме. Согласно решению суда устранить нарушения ответчику предстоит в срок до 1 сентября 2020 года.

С подобными исками прокуратуре Ухты приходится обращаться в суд не в первый раз. К примеру, исполнено решение Ухтинского городского суда от 8 февраля 2018 года, в соответствии с которым на муниципальное дошкольное учреждение «Детский сад №21 общеразвивающего вида» возлагалась обязанность по проведению в срок до 31 декабря 2018 года ремонта кровли. Все необходимые работы осуществлены в летний период, что подтверждено актами о приемке выполненных строительных работ.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
УФАС не увидела нарушения в росте цен на бензин в Коми
Место главного старта "Лыжни России" в Сыктывкаре перенесли
Сыктывкарцы застряли в Шереметьево
Из главных елок городов Коми сделают поделки
В Сыктывкаре подросток до смерти запинал мужчину из-за сигареты
В Сыктывкаре школьник выпал из окна пятого этажа
Автомобилистов Сыктывкара ждут проверки на дорогах
Синоптики рассказали, как долго в Коми будет тепло
В Сосногорске арестовали 21-летнего педофила
В Сыктывкаре спецслужбы предотвратили взрыв газа
Республика Коми вошла в число «тихих» регионов по протестной активности
Сыктывкарский шоумен предложил Ольге Бузовой выйти за него замуж
В 2018 году жители Коми «заплатили» приставам 6,5 миллиардов рублей
Воркутинец хотел занять чужих денег и лишился своих
Сыктывкар попал в «хвост» рейтинга «зеленых щитов» России
В ухтинском поселке Водный ищут владельца Мазды
Жители Коми отогреются после морозов
Мэр Воркуты будет оспаривать правила начисления платы за вывоз мусора
В Сыктывкаре на улицу вышли «зомби-пешеходы»
Воскрешение Соколовки: для реконструкции заброшенного аэропорта под Сыктывкаром нашли инвестора
В Коми от гриппа с начала года умерли четыре человека
В Сыктывкаре можно будет выучить финский и эстонский языки
Оттепель в Сыктывкаре: температура повысится до +1С
У регионального фонда капремонта новый директор
В Коми нормы ГТО сдал африканец из Кот-д'Ивуара
В Сыктывкаре врачам не удалось спасти пенсионерку, на которой загорелся халат
Все школы Ухты на пять дней уйдут на карантин
Суд не смягчил наказание тележурналисту Максиму Катаеву за убийство жены в Сыктывкаре