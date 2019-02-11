В Сосногорске арестовали 21-летнего педофила
В Коми задержали подозреваемого в совершении преступления против половой неприкосновенности ребенка, сообщает СКР по Коми.
В Сосногорске арестовали 21-летнего мужчину, который в конце января надругался над мальчиком на лыжном стадионе. Выяснилось, что подозреваемый состоит на учете врача-психиатра. По уголовному делу назначили комплексную психолого-психиатрическую и другие судебные экспертизы.
Мужчина подозревается в совершении преступления против половой неприкосновенности ребенка, который в силу возраста находился в беспомощном состоянии. Мальчик рассказал о случившемся родителям. Те, в свою очередь, обратились в правоохранительные органы.
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ИСТОЧНИК KP.RU