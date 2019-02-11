Синоптики рассказали, как долго в Коми будет тепло

11 Февр. 14:38 2019-02-11T14:38:40+03:00

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Из Коми наконец-то ушли февральские морозы и наступила оттепель. Сейчас по всей республике температура на 10-12 градусов выше нормы. Как рассказали «КП-Коми» в ЦГМС РК, такие аномалии связаны со смещением воздушных масс.

- Сейчас они поступают в наш регион с центральных регионов России, где уже отмечалась такая теплая погода. Влияние теплого воздуха в южных районах республики продлится до конца недели, а вот на севере слегка похолодает уже в четверг, - отметили специалисты.

При этом синоптики призывают спокойно относиться к таким колебаниям температур.

- Бывают случаи, когда оттепель наблюдается в течение всей зимы! А у нас уже были морозы и такое сильное потепление – впервые за сезон. Так что такая температура – это нормально, - уверены работники ЦГМС.

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ИСТОЧНИК KP.RU