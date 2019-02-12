Автомобилистов Сыктывкара ждут проверки на дорогах

12 Февр. 09:22 2019-02-12T09:24:21+03:00

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Госавтоинспекция Сыктывкара организует массовые проверки водителей. Организованные группы нарядов ДПС выйдут на массовые проверки сыктывкарских водителей 15 февраля. Рейдовые мероприятия организуются в рамках оперативно-профилактического мероприятия "Нетрезвый водитель".

Автоинспекторы будут проверять документы водителей, предусмотренные ПДД РФ, и оценивать состояние каждого автомобилиста. Особое внимание стражей порядка будет направлено на пресечение грубых нарушений Правил дорожного движения, а именно управление авто в состоянии опьянения и отказ от прохождения медицинского освидетельствования. Кроме того, полицейские проконтролируют соблюдение водителями и пассажирами правил использования ремней безопасности и детских удерживающих устройств.

Госавтоинспекция призывает граждан проявлять активную гражданскую позицию, при выявлении фактов управления авто нетрезвыми водителями, информацию сразу сообщать в дежурную часть полиции по телефону "02", либо по телефону дежурной части ГИБДД по г. Сыктывкара 28-18-00.

ИСТОЧНИК KP.RU