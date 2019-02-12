2019-02-12T09:24:21+03:00
Общество

Автомобилистов Сыктывкара ждут проверки на дорогах

ГИБДД города будет ловить пьяных водителей
Ольга СОЛОВЕЙ
Поделиться:
15 февраля автомобилистов столицы Коми ждут массовые проверки15 февраля автомобилистов столицы Коми ждут массовые проверкиФото: Ольга СОЛОВЕЙ
Изменить размер текста:

Госавтоинспекция Сыктывкара организует массовые проверки водителей. Организованные группы нарядов ДПС выйдут на массовые проверки сыктывкарских водителей 15 февраля. Рейдовые мероприятия организуются в рамках оперативно-профилактического мероприятия "Нетрезвый водитель".

Автоинспекторы будут проверять документы водителей, предусмотренные ПДД РФ, и оценивать состояние каждого автомобилиста. Особое внимание стражей порядка будет направлено на пресечение грубых нарушений Правил дорожного движения, а именно управление авто в состоянии опьянения и отказ от прохождения медицинского освидетельствования. Кроме того, полицейские проконтролируют соблюдение водителями и пассажирами правил использования ремней безопасности и детских удерживающих устройств.

Госавтоинспекция призывает граждан проявлять активную гражданскую позицию, при выявлении фактов управления авто нетрезвыми водителями, информацию сразу сообщать в дежурную часть полиции по телефону "02", либо по телефону дежурной части ГИБДД по г. Сыктывкара 28-18-00.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
УФАС не увидела нарушения в росте цен на бензин в Коми
Место главного старта "Лыжни России" в Сыктывкаре перенесли
Сыктывкарцы застряли в Шереметьево
Из главных елок городов Коми сделают поделки
В Сыктывкаре подросток до смерти запинал мужчину из-за сигареты
В Сыктывкаре школьник выпал из окна пятого этажа
Синоптики рассказали, как долго в Коми будет тепло
В Сосногорске арестовали 21-летнего педофила
Прокуратура Ухты через суд добивается ремонта кровли в школе города
В Сыктывкаре спецслужбы предотвратили взрыв газа
Республика Коми вошла в число «тихих» регионов по протестной активности
Сыктывкарский шоумен предложил Ольге Бузовой выйти за него замуж
В 2018 году жители Коми «заплатили» приставам 6,5 миллиардов рублей
Воркутинец хотел занять чужих денег и лишился своих
Сыктывкар попал в «хвост» рейтинга «зеленых щитов» России
В ухтинском поселке Водный ищут владельца Мазды
Жители Коми отогреются после морозов
Мэр Воркуты будет оспаривать правила начисления платы за вывоз мусора
В Сыктывкаре на улицу вышли «зомби-пешеходы»
Воскрешение Соколовки: для реконструкции заброшенного аэропорта под Сыктывкаром нашли инвестора
В Коми от гриппа с начала года умерли четыре человека
В Сыктывкаре можно будет выучить финский и эстонский языки
Оттепель в Сыктывкаре: температура повысится до +1С
У регионального фонда капремонта новый директор
В Коми нормы ГТО сдал африканец из Кот-д'Ивуара
В Сыктывкаре врачам не удалось спасти пенсионерку, на которой загорелся халат
Все школы Ухты на пять дней уйдут на карантин
Суд не смягчил наказание тележурналисту Максиму Катаеву за убийство жены в Сыктывкаре