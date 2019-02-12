В Сыктывкаре подросток до смерти запинал мужчину из-за сигареты
В Сыктывкаре 16-летний подросток убил мужчину за то, что тот грубо ответил на просьбу дать прикурить. Об этом сообщает СУ СК России по Коми.
Жестокое убийство произошло еще в апреле 2018 года около дома по улице 65-летия Победы. Как следует из материалов дела, подросток и мужчина стояли на улице, оба были пьяны. В какой-то момент 16-летний парень попросил потерпевшего прикурить, но получил грубый отказ. За это подросток набросился на «обидчика», стал избивать его руками, ногами и неустановленным следствием тупым предметом по телу и голове.
От полученной тяжелой травмы потерпевший скончался на мест. Сыктывкарец вину признал и раскаялся в содеянном. Уголовное дело направлено в суд.
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Останки погибшего не найдены до сих пор (подробности).
ИСТОЧНИК KP.RU