В Сыктывкаре подросток до смерти запинал мужчину из-за сигареты

12 Февр. 18:06 2019-02-12T18:06:18+03:00

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В Сыктывкаре 16-летний подросток убил мужчину за то, что тот грубо ответил на просьбу дать прикурить. Об этом сообщает СУ СК России по Коми.

Жестокое убийство произошло еще в апреле 2018 года около дома по улице 65-летия Победы. Как следует из материалов дела, подросток и мужчина стояли на улице, оба были пьяны. В какой-то момент 16-летний парень попросил потерпевшего прикурить, но получил грубый отказ. За это подросток набросился на «обидчика», стал избивать его руками, ногами и неустановленным следствием тупым предметом по телу и голове.

От полученной тяжелой травмы потерпевший скончался на мест. Сыктывкарец вину признал и раскаялся в содеянном. Уголовное дело направлено в суд.

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Останки погибшего не найдены до сих пор (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU