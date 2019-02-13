2019-02-13T09:32:45+03:00
Общество

Из главных елок городов Коми сделают поделки

Зеленых красавиц передадут в школьные лесничества
Ольга СОЛОВЕЙ
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Из елок сделают поделкиИз елок сделают поделкиФото: Ольга СОЛОВЕЙ
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В Минприроде Коми решили, что было бы несправедливо уничтожать елки, которые во врмя новогодних праздников украшали улицы республики. Главных зеленых красавиц городов и районов Коми передадут учащимся республиканских школьных лесничеств для поделок.

Республиканская экологическая акция «Детки Новогодней ёлки», организаторами которой выступили Минприроды Коми и КРОО «Общество лесоводов», продлится до мая 2019 года. К этому времени юные лесоводы должны будут изготовить из елей поделки, а их фотографии прислать в адрес КРОО «Общество лесоводов». Победители акции получат призы, а из фотографий будет организована фотовыставка.

Напомним, в прошлом году министерство уже проводило республиканскую акцию «Детки Стефановской ёлки». Главную ёлку со Стефановской площади распилили на метровые брёвна, которые отправили для поделок в школьные лесничества. В итоге из новогоднего дерева ребята сделали шахматы, светильник, лешего, часы, ключницу, совят, вазу с цветами, кормушки, скворечники и даже дымковскую игрушку.

В этом году условия конкурса изменили по двум причинам. Первая – сложности с доставкой распиленных брёвен в отдаленные районы республики. Вторая – новую жизнь теперь получит не одна ёлка, а несколько. Акция направлена на защиту окружающей среды, воспитание бережного отношения к природе, развитию творческих способностей воспитанников образовательных организаций Республики Коми.

Результаты конкурса станут известны в мае этого года.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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