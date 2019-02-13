Сыктывкарцы застряли в Шереметьево

13 Февр. 10:14 2019-02-13T12:17:07+03:00

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Компания "Аэрофлот" сообщила об отмене рейсов в столицу Коми из аэропорта Шереметьево. Это связано с плохими погодными условиями, говорится на сайте авиакомпании. Как сообщили "КП-Коми" в сыктывкарском аэропорту, сегодня в 8:45 в Сыктывкар должен был вылетет рейс SU 1390, но его отменили.

При этом рейс Сыктывкар-Москва, запланированный на 11:50, пока вылетает по расписанию. Напомним, вчера "Аэрофлот" отменил 76 авиарейсов из аэропорта Шереметьево.

ИСТОЧНИК KP.RU