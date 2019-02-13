2019-02-13T11:14:11+03:00
Спорт

Место главного старта "Лыжни России" в Сыктывкаре перенесли

Забег пройдет на лыжной базе "Динамо"
Ольга СОЛОВЕЙ
Поделиться:
"Лыжня России" пройдет в Сыктывкаре 16 февраля"Лыжня России" пройдет в Сыктывкаре 16 февраляФото: Дарья ЮДИНА
Изменить размер текста:

В спортивном празднике "Лыжня России-2019" продолжают происходить изменения. Сначало старт, намеченный на 2 февраля, перенесли из-за холодов на 16 число, а теперь изменилось и место главного забега.

Вместе стадиона им. Раисы Сметаниной, любители спорта смогут пробежать дистанцию на лыжной базе "Динамо", которая находится за железнодородным вокзалом Сыктывкара. Торжественное открытие праздника пройдет в 10:45, сообщает пресс-служба минспорта РК. Массовый забег запланирован на 11:00.

Также гонки пройдут:

в 11:00 п.г.т. Максаковка;

в 12:00 на лыжной базе "Веждино" в Эжве;

в 11:00 в п.г.т. Краснозатонский.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

На чемпионат Росгвардии по лыжным гонкам в Сыктывкаре приедет олимпийский чемпион Александр Легков

Когда можно будет увидеть именитого спортсмена (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
УФАС не увидела нарушения в росте цен на бензин в Коми
Сыктывкарцы застряли в Шереметьево
Из главных елок городов Коми сделают поделки
В Сыктывкаре подросток до смерти запинал мужчину из-за сигареты
В Сыктывкаре школьник выпал из окна пятого этажа
Автомобилистов Сыктывкара ждут проверки на дорогах
Синоптики рассказали, как долго в Коми будет тепло
В Сосногорске арестовали 21-летнего педофила
Прокуратура Ухты через суд добивается ремонта кровли в школе города
В Сыктывкаре спецслужбы предотвратили взрыв газа
Республика Коми вошла в число «тихих» регионов по протестной активности
Сыктывкарский шоумен предложил Ольге Бузовой выйти за него замуж
В 2018 году жители Коми «заплатили» приставам 6,5 миллиардов рублей
Воркутинец хотел занять чужих денег и лишился своих
Сыктывкар попал в «хвост» рейтинга «зеленых щитов» России
В ухтинском поселке Водный ищут владельца Мазды
Жители Коми отогреются после морозов
Мэр Воркуты будет оспаривать правила начисления платы за вывоз мусора
В Сыктывкаре на улицу вышли «зомби-пешеходы»
Воскрешение Соколовки: для реконструкции заброшенного аэропорта под Сыктывкаром нашли инвестора
В Коми от гриппа с начала года умерли четыре человека
В Сыктывкаре можно будет выучить финский и эстонский языки
Оттепель в Сыктывкаре: температура повысится до +1С
У регионального фонда капремонта новый директор
В Коми нормы ГТО сдал африканец из Кот-д'Ивуара
В Сыктывкаре врачам не удалось спасти пенсионерку, на которой загорелся халат
Все школы Ухты на пять дней уйдут на карантин
Суд не смягчил наказание тележурналисту Максиму Катаеву за убийство жены в Сыктывкаре