Место главного старта "Лыжни России" в Сыктывкаре перенесли

13 Февр. 11:14 2019-02-13T11:14:11+03:00

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В спортивном празднике "Лыжня России-2019" продолжают происходить изменения. Сначало старт, намеченный на 2 февраля, перенесли из-за холодов на 16 число, а теперь изменилось и место главного забега.

Вместе стадиона им. Раисы Сметаниной, любители спорта смогут пробежать дистанцию на лыжной базе "Динамо", которая находится за железнодородным вокзалом Сыктывкара. Торжественное открытие праздника пройдет в 10:45, сообщает пресс-служба минспорта РК. Массовый забег запланирован на 11:00.

Также гонки пройдут:

в 11:00 п.г.т. Максаковка;

в 12:00 на лыжной базе "Веждино" в Эжве;

в 11:00 в п.г.т. Краснозатонский.

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ИСТОЧНИК KP.RU