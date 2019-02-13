Место главного старта "Лыжни России" в Сыктывкаре перенесли
В спортивном празднике "Лыжня России-2019" продолжают происходить изменения. Сначало старт, намеченный на 2 февраля, перенесли из-за холодов на 16 число, а теперь изменилось и место главного забега.
Вместе стадиона им. Раисы Сметаниной, любители спорта смогут пробежать дистанцию на лыжной базе "Динамо", которая находится за железнодородным вокзалом Сыктывкара. Торжественное открытие праздника пройдет в 10:45, сообщает пресс-служба минспорта РК. Массовый забег запланирован на 11:00.
Также гонки пройдут:
в 11:00 п.г.т. Максаковка;
в 12:00 на лыжной базе "Веждино" в Эжве;
в 11:00 в п.г.т. Краснозатонский.
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ИСТОЧНИК KP.RU