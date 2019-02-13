УФАС не увидела нарушения в росте цен на бензин в Коми

13 Февр. 14:20 2019-02-13T14:34:03+03:00

В скачке стоимости на топливо виноваты не нефтяные компании, а рост закупочной цены на «черное золото»

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Федеральная антимонопольная служба по Коми не увидела нарушения в росте цен на бензин в республике. В скачке стоимости на топливо виноваты не нефтяные компании, а рост закупочной цены на «черное золото», сообщили на ежегодной пресс-конференции по итогам деятельности УФАС за год.

Рост цен на нефтепродукты превысил индекс потребительских цен в Коми за 2018 год, который составил – 5,1 %.

- Рост розничных цен на бензин и дизельное топливо связан с увеличением закупочных цен на нефтепродукты. С 1 апреля цена увеличились на 8,4-24,9 %, в то время как розничные цены на автозаправочных станциях поднялись в среднем до 9,4 %, - сообщила руководителя регионального подразделения УФАС Наталии Гуревской.

Антимонопольная служба проверила сведения о росте закупочных цен, которые оказались верны. При этом общая картина в республике не так печальна, как в других регионах, сообщили в УФАС. Так, в 2018 году по ценам на нефтепродуктам Коми на третьем месте (дешевле только у Карелии и Архангельска).

- Всего рассмотрено 18 заявлений по фактам роста цен на топливо. Во всех случаях рост розничных цен связан с ростом цен на оптовом рынке сырья. Таким образом, оснований для констатации монопольно высокой цены нет, - отметили в УФАС по Коми.

Сведения об изменении розничных цен ООО «ЛУКОЙЛ-Северо-Западнефтепродукт» на автомобильные бензины дизельное топливо на АЗС в г. Сыктывкаре за 2018 год

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ИСТОЧНИК KP.RU