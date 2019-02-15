В Сыктывкаре появится первый в республике ресторан KFC
Торгово-развлекательный центр «Парма» подписал договор с одной из самых популярных сетей быстрого питания KFC. Новое заведение появится на третьем этаже ТЦ в зоне фудкорта. Уже с апреля 2019 года сыктывкарцы смогут опробовать фирменное блюдо ресторана - курицу под оригинальным соусом.
Анна Никандрова, партнер Colliers International утверждает, что c появлением ресторана от KFC торговый центр «Парма» станет самым популярным объектом в столице.
Справка «КП-Коми»
Компания KFC была основана в Америке предпринимателем Харландом Сандерсом. Сегодня «жареный цыпленок из Кентукки» - один из самых известных брендов в сети быстрого питания, чьи рестораны работают более чем в 130 странах мира. А рецепт соуса «11 трав и специй», который идет к мясу - одна из самых известных тайн в мире общественного питания.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Что будет есть и пить Ольга Бузова в Сыктывкаре
Опубликован райдер певицы (подробнее)
ИСТОЧНИК KP.RU