В Сыктывкаре появится первый в республике ресторан KFC

СЕГОДНЯ 12:43 2019-02-15T12:43:01+03:00

Жареную курочку от полковника Сандерса можно будет попробовать уже в апреле

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Торгово-развлекательный центр «Парма» подписал договор с одной из самых популярных сетей быстрого питания KFC. Новое заведение появится на третьем этаже ТЦ в зоне фудкорта. Уже с апреля 2019 года сыктывкарцы смогут опробовать фирменное блюдо ресторана - курицу под оригинальным соусом.

Анна Никандрова, партнер Colliers International утверждает, что c появлением ресторана от KFC торговый центр «Парма» станет самым популярным объектом в столице.

Справка «КП-Коми»

Компания KFC была основана в Америке предпринимателем Харландом Сандерсом. Сегодня «жареный цыпленок из Кентукки» - один из самых известных брендов в сети быстрого питания, чьи рестораны работают более чем в 130 странах мира. А рецепт соуса «11 трав и специй», который идет к мясу - одна из самых известных тайн в мире общественного питания.

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ИСТОЧНИК KP.RU