В школах Сыктывкара закончился карантин
С понедельника занятия в образовательных учреждениях возобновятся
Школьники сидели дома с 1 февраляФото: Архив "КП"
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1 февраля все школы Сыктывкара были закрыты на карантин, но в пондельник, 18 февраля, домашние посиделки закончатся. Как сообщает Управление образования города, с понедельника занятия во всех образовательных учреждениях города возобновятся.
Как сообщает Роспотребнадзор Коми, за январь 2019 года в Республике Коми зарегистрировано 30352 случаев инфекционных и паразитарных заболеваний, что на 13,1% меньше, чем за этот же период 2018 года.
ИСТОЧНИК KP.RU