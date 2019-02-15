2019-02-15T16:18:15+03:00
Общество

В школах Сыктывкара закончился карантин

С понедельника занятия в образовательных учреждениях возобновятся
Ольга СОЛОВЕЙ
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Школьники сидели дома с 1 февраляШкольники сидели дома с 1 февраляФото: Архив "КП"
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1 февраля все школы Сыктывкара были закрыты на карантин, но в пондельник, 18 февраля, домашние посиделки закончатся. Как сообщает Управление образования города, с понедельника занятия во всех образовательных учреждениях города возобновятся.

Как сообщает Роспотребнадзор Коми, за январь 2019 года в Республике Коми зарегистрировано 30352 случаев инфекционных и паразитарных заболеваний, что на 13,1% меньше, чем за этот же период 2018 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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