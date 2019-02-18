В Сыктывкаре отключились светофоры - машины застряли в пробках

СЕГОДНЯ 09:43 2019-02-18T09:49:46+03:00

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Сегодняшнее утро для водителей столицы Коми началось с неприятного ожидания в пробках. Заторы возникли на самых загруженных улицах города и связаны они с тем, что на перекрестках отключились светофоры.

По данным, которые предоставили "КП в Коми" в сыктывкарской госавтоинспекции, в городе не работают светофоры на пересечении улиц Куратова и Первомайской, Пушкина и Первомайской, а также на стыке Октябрьского проспекта и Оплеснина. Читатели "Комсомолки" сообщили об отключении светофоров возле театра драмы, то есть на перекрестке улиц Бабушкина и Первомайской.

- На перекрестке улицы Оплеснина и Октябрьского проспекта произведено плановое отключение, а остальные случаи являются аварийными, и связаны они с погодными условиями - сегодня в Сыктывкаре сильный ветер и метель, - разъяснили "КП в Коми" в сыктывкарской ГИБДД.

Отметим, что в Сыктывкаре объявлено штормовое предупреждение.

Аварийные работы на перекрестках начнутся в ближайшее время.

ИСТОЧНИК KP.RU