2019-02-18T14:08:02+03:00
Общество

В Сыктывкаре после сбоя полностью восстановили электричество

В Комиэнерго успокоили: больше отключений не ожидается
Анастасия МАШКАЛЕВА
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Утром центр Сыктывкара, поселок Краснозатонский и часть Лесозавода остались без света. Нарушение было оперативно устранено, но вплоть до обеда электричество периодически исчезало, сообщают горожане. В Комиэнерго успокоили: больше отключений не предвидится.

Электричество утром отключали из-за технологического нарушения на линии 110 кВ от подстанции «Сыктывкар» до подстанции «Восточная». Свет включили в течение 15 минут. Затем вплоть до обеда электричество «лавировало»: то исчезало, то появлялось вновь.

- Линию, которая отключалась, мы запитали от других линий электропередач через подстанции Троицко-Печорска, Усть-Куломского района, Корткеросского района, - отметили в Комиэнерго. Таким образом, больше непредвиденных отключений в Сыктывкаре не предвидится.

Не исключено, что причина сбоя - шквалистый ветер. МЧС по Коми предупреждает, что до самого вечера во всех районах республики будут царствовать метели. Рекомендации, как себя вести в такую погоду, вот ТУТ.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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