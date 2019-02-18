2019-02-18T15:49:03+03:00
Общество

У сыктывкарского «Дорожного хозяйства» новый руководитель

Им стал бывший гендиректор эжвинского «Жилкомхоза» Дмитрий Дмитриев
Ольга СОЛОВЕЙ
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Фото: ezkh.ruФото: ezkh.ru
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В Сыктывкаре назначили нового руководителя МУД «Дорожное хозяйство». Им стал бывший руководитель эжвинского ЭМУП «Жилкомхоз» Дмитрий Дмитриев.

Как рассказали «КП-Коми» в администрации Сыктывкара, Василий Лазуренко покинул свой пост в связи с выходом на пенсию. В свою очередь кресло Дмитрия Дмитриева занял Николай Сосновский.

Отметим, что сегодня в Сыктывкаре выпала треть месячной нормы осадков.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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