У сыктывкарского «Дорожного хозяйства» новый руководитель

18 Февр. 15:49 2019-02-18T15:49:03+03:00

Им стал бывший гендиректор эжвинского «Жилкомхоза» Дмитрий Дмитриев

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В Сыктывкаре назначили нового руководителя МУД «Дорожное хозяйство». Им стал бывший руководитель эжвинского ЭМУП «Жилкомхоз» Дмитрий Дмитриев.

Как рассказали «КП-Коми» в администрации Сыктывкара, Василий Лазуренко покинул свой пост в связи с выходом на пенсию. В свою очередь кресло Дмитрия Дмитриева занял Николай Сосновский.

Отметим, что сегодня в Сыктывкаре выпала треть месячной нормы осадков.

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ИСТОЧНИК KP.RU