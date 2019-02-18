В одном из сел Коми загорелся ФАП

18 Февр. 16:39 2019-02-18T16:39:07+03:00

Из амбулатории эвакуировали 15 человек

Изменить размер текста: A A

18 февраля в пожарно-спасательную службу Корткеросского района поступило сообщение о пожаре в одноэтажном деревянном здании врачебной амбулатории (ФАП) в селе Мордино.

Первые подразделения пожарной охраны прибыли к месту пожара через 5 минут, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Коми. К этому моменту огонь успел охватить кровлю здания. Персонал учреждения самостоятельно провел эвакуировал всех, находившихся в здании, людей. Из амбулатории эвакуировались 15 человек. Погибших и пострадавших нет.

В тушении пожара задействовано 4 единицы пожарно-спасательной техники и 10 огнеборцев. Причины пожара устанавливаются, на месте работает пожарный дознаватель.

ИСТОЧНИК KP.RU