2019-02-18T16:39:07+03:00
Происшествия

В одном из сел Коми загорелся ФАП

Из амбулатории эвакуировали 15 человек
Ольга СОЛОВЕЙ
Поделиться:
Никто не пострадалНикто не пострадалФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Изменить размер текста:

18 февраля в пожарно-спасательную службу Корткеросского района поступило сообщение о пожаре в одноэтажном деревянном здании врачебной амбулатории (ФАП) в селе Мордино.

Первые подразделения пожарной охраны прибыли к месту пожара через 5 минут, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Коми. К этому моменту огонь успел охватить кровлю здания. Персонал учреждения самостоятельно провел эвакуировал всех, находившихся в здании, людей. Из амбулатории эвакуировались 15 человек. Погибших и пострадавших нет.

В тушении пожара задействовано 4 единицы пожарно-спасательной техники и 10 огнеборцев. Причины пожара устанавливаются, на месте работает пожарный дознаватель.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
У сыктывкарского «Дорожного хозяйства» новый руководитель
В Сыктывкаре после сбоя полностью восстановили электричество
В Сыктывкаре отключились светофоры - машины застряли в пробках
Метель и бешеный ветер: в Коми объявили штормовое предупреждение
В Сыктывкаре разыскали собаку, которая пропала полмесяца назад
За год сыктывкарцы заплатили штрафы на 10 миллионов рублей
У усинца украли с карты 22 тысячи рублей
В Сыктывкаре такси врезалось в КамАЗ и «Ладу»
В Усть-Куломском районе УАЗ съехал в кювет: пострадала женщина
В Сыктывкаре у пенсионера украли с карты 100 тысяч рублей
В Коми из-за курильщиков горели две квартиры
Управляющие компании Сыктывкара будут штрафовать за неубранный снег
В школах Сыктывкара закончился карантин
В Коми спасли двух девочек, которые заблудились в лесу
Строительство нового аэропорта под Сыктывкаром начнется в 2021 году
В праздники жителям Коми советуют быть внимательнее при покупке духов
В Сыктывкаре школьник пытался зарезать мать, запретившую ему играть в компьютерные игры
В Коми мужчина заживо сжег возлюбленную
УФАС не увидела нарушения в росте цен на бензин в Коми
Место главного старта "Лыжни России" в Сыктывкаре перенесли
Сыктывкарцы застряли в Шереметьево
Из главных елок городов Коми сделают поделки
В Сыктывкаре подросток до смерти запинал мужчину из-за сигареты
В Сыктывкаре школьник выпал из окна пятого этажа
Автомобилистов Сыктывкара ждут проверки на дорогах
Синоптики рассказали, как долго в Коми будет тепло
В Сосногорске арестовали 21-летнего педофила