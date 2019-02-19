Лыжник Илья Порошкин представит Коми на Зимней Универсиаде

СЕГОДНЯ 13:16 2019-02-19T13:16:22+03:00

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С 2 по 12 марта в Красноярске пройдет всемирная Зимняя Универсиада. Спортсмены сразятся за медали в 11 видах спорта, в том числе в лыжных гонках. В сборную России вошли 8 мужчин и 8 женщин, которые представят 14 регионов. Лыжники будут бороться за медали в 6 дисциплинах: гонка классическим стилем, персьют, спринт свободным стилем, командный спринт, эстафета и масс-старт.

Республику Коми на этих соревнованиях представит 23-летний Илья Порошкин, который учится в Смоленской Государственной академии Физической Культуры и Спорта. Кстати, наш спортсмен уже имеет опыт выступления на красноярской лыжне. В декабре 2018 года он участвовал в тестовых соревнованиях и выиграл «бронзу» в спринте классическим стилем.

ИСТОЧНИК KP.RU