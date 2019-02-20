Престарелым жителям Коми увеличат в три раза компенсацию за капремонт

СЕГОДНЯ 12:50 2019-02-20T13:00:38+03:00

Старикам старше 70 лет уже скоро смогут рассчитывать на повышенную компенсацию на оплату за капремонт. Фото: Алексей БУЛАТОВ

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Парламент республики намерен увеличить размер льготы на оплату за капитальный ремонт для пожилых пенсионеров. Сегодня депутаты Госсовета Коми рассмотрели на заседаниях комитетов проект закона, предполагающий трехкратное увеличение суммы социальной поддержки для граждан старше 70 лет.

Нововведение напрямую касается людей преклонного возраста, пенсионеров старше 70 лет, а также инвалидов 1 и 2 категории. Рассчитывать на льготы смогут только одиноко проживающие старики и люди с ограниченными возможностями, если они являются собственниками своих квартир.

- Год назад мы увеличили на 60 процентов все меры социальной поддержки, но уже тогда мы понимали, что этого недостаточно. После увеличения платы за капремонт, расходы людей увеличились и это, в первую очередь, коснулось малообеспеченных людей, - объяснил на брифинге перед заседанием парламентских комитетов Сергей Артеев,

На поддержку смогут рассчитывать более 10 тысяч человек. На эти цели из регионального бюджета планируется выделить свыше 20 миллионов рублей. Плата за капремонт для льготников снизится до уровня 170-200 рублей в месяц.

Вопрос об увеличения компенсации на плату за капремонт будет вынесена на завтрашнюю сессию Госсовета Коми.

ИСТОЧНИК KP.RU