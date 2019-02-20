2019-02-20T13:00:38+03:00
Общество

Престарелым жителям Коми увеличат в три раза компенсацию за капремонт

Но это касается только одиноко проживающих стариков
Алиса КОЗЛОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Старикам старше 70 лет уже скоро смогут рассчитывать на повышенную компенсацию на оплату за капремонт.Старикам старше 70 лет уже скоро смогут рассчитывать на повышенную компенсацию на оплату за капремонт.Фото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

Парламент республики намерен увеличить размер льготы на оплату за капитальный ремонт для пожилых пенсионеров. Сегодня депутаты Госсовета Коми рассмотрели на заседаниях комитетов проект закона, предполагающий трехкратное увеличение суммы социальной поддержки для граждан старше 70 лет.

Нововведение напрямую касается людей преклонного возраста, пенсионеров старше 70 лет, а также инвалидов 1 и 2 категории. Рассчитывать на льготы смогут только одиноко проживающие старики и люди с ограниченными возможностями, если они являются собственниками своих квартир.

- Год назад мы увеличили на 60 процентов все меры социальной поддержки, но уже тогда мы понимали, что этого недостаточно. После увеличения платы за капремонт, расходы людей увеличились и это, в первую очередь, коснулось малообеспеченных людей, - объяснил на брифинге перед заседанием парламентских комитетов Сергей Артеев,

На поддержку смогут рассчитывать более 10 тысяч человек. На эти цели из регионального бюджета планируется выделить свыше 20 миллионов рублей. Плата за капремонт для льготников снизится до уровня 170-200 рублей в месяц.

Вопрос об увеличения компенсации на плату за капремонт будет вынесена на завтрашнюю сессию Госсовета Коми.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Плата за мусор вырастет еще на 20 %
"Зачет" за итоговое сочинение получили 98% старшеклассников Коми
23 февраля в Сыктывкаре пройдут массовые проверки водителей
Сыктывкарец снял скальп с 20-летней девушки
В торговом центре "Аврора" проводится проверка инцидента с инвалидом, которого выгнали на улицу
Лыжник Илья Порошкин представит Коми на Зимней Универсиаде
В Коми полицейский спас тонущую в ледяной воде девочку
В одном из сел Коми загорелся ФАП
У сыктывкарского «Дорожного хозяйства» новый руководитель
В Сыктывкаре после сбоя полностью восстановили электричество
В Сыктывкаре отключились светофоры - машины застряли в пробках
Метель и бешеный ветер: в Коми объявили штормовое предупреждение
В Сыктывкаре разыскали собаку, которая пропала полмесяца назад
За год сыктывкарцы заплатили штрафы на 10 миллионов рублей
У усинца украли с карты 22 тысячи рублей