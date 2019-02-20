В центре Сыктывкара иномарка сбила 28-летнюю девушку на пешеходном переходе

СЕГОДНЯ 15:22 2019-02-20T15:22:41+03:00

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Сегодня утром в Сыктывкаре на пешеходном переходе сбили 28-летнюю девушку. ДТП произошло возле Театра оперы и балета на улице Коммунистической.

Как рассказала «КП-Коми» пострадавшая, авария произошла примерно в 08:55.

- Я переходила дорогу по пешеходному переходу возле фонтанов справа налево. Первую полосу прошла спокойно. При переходе на вторую начала смотреть направо. В этот момент в меня въехал «Рено Логан», - вспоминает участница ДТП. – Я упала и несколько минут лежала не двигаясь. Смогла позвонить подруге. Она была неподалеку и тут же прибежала мне на помощь.

Девушка получила ушиб головы, бедра и локтя. Сейчас она чувствует себя нормально.

Виновником ДТП оказался 50-летний водитель, который в течение года три раза привлекался к административной ответственности, в том числе за непредоставление преимущества пешеходу и превышение скорости. В разговоре с корреспондентом «КП-Коми» водитель признался, что виноват в случившемся.

- Ну случилось и случилось. Я взял у девушки номер телефона. Вскоре узнаю о ее состоянии, - рассказал виновник ДТП.

ИСТОЧНИК KP.RU