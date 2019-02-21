2019-02-21T09:02:27+03:00
Общество

Появятся ли в Коми платные парковки на межмуниципальных трассах?

Это решит региональный парламент
Алиса КОЗЛОВА
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В Коми разрешать обустраивать платные парковки на межмуниципальных дорогахВ Коми разрешать обустраивать платные парковки на межмуниципальных дорогахФото: из архива «КП»
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Госсовет Коми рассмотрит два законопроекта о платных автомобильных парковках.

Первый документ предлагает наделить правительство республики полномочиями определять методику расчета и устанавливать максимальный размер платы за парковочные места. Данная инициатива предполагает оборудование платных автостоянок на дорогах общего пользования или межмуниципального значения.

Значит ли это, что в Коми по примеру Москвы появятся платные автостоянки? С таким вопросом обратились вчера депутаты к министру строительства и дорожного хозяйства Андрею Крикуненко. Парламентарии поинтересовались: какими будут цены на платных парковках? В Первопрестольной с автомобилистов берут до 2 тысяч рублей за час.

- Коми - не Москва, у нас не будет таких тарифов,- заверил глава министерства и уточнил.

Второй законодательный акт налагает запрет на обустройство платных автостоянок вблизи спортивных объектов, школ и детских садов, больниц, поликлиник и ФАПов, а также возле организаций культуры, органов государственной власти и администраций муниципалитетов. Под действие инициативы также подпадают придомовые территории. Но пока данную инициативу предлагается признать преждевременной.

"В настоящее время полная информация о количестве платных парковок на территории Коми, а также о местах их расположения и условий их использования", - говорится в проекте закона.

Обе законодательные инициативы будут рассмотрены сегодня на заседании Государственного совета Коми.

ИСТОЧНИК KP.RU

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