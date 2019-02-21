2019-02-21T09:28:27+03:00
Происшествия

Судебные приставы Коми разыскали ухтинку-должницу, которая живет без паспорта 17 лет

Женщина в не платила своим детям алименты
Ольга СОЛОВЕЙ
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Ухтинка дала о себе знать только в 2019 годуУхтинка дала о себе знать только в 2019 годуФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Дело по розыску женщины судебные приставы-исполнители завели в рамках исполнительного производства о взыскании алиментов. Дочери и сыну, которые воспитывались в школе-интернате, ухтинка не платила с начала 2000-х. За неуплату на содержание детей она привлекалась к уголовной ответственности и провела два месяца в исправительной колонии.

Дальше следы неплательщицы затерялись. Миграционная служба, полиция, Центр занятости, Пенсионный фонд, банки, лечебные учреждения раз за разом давали судебным приставам отрицательные ответы на запросы: «не значится», «не имеет», «не обращалась», «не привлекалась».

Ухтинка дала о себе знать только в 2019 году. По адресу, на который она вызвала скорую помощь, вслед за медиками пришли судебные приставы. Документов, удостоверяющих личность, у женщины не оказалось: паспорт гражданина СССР, по ее словам, украден в 2002 году, другого не получала. Должница уверенно отвечала на вопросы о дате и месте рождения, о судимости, называла имена родителей и детей, подтверждала другие содержащиеся в разыскном деле факты свой биографии. Судебные приставы идентифицировали личность ухтинки и прекратили дело.

Пока должницу искали, ее дочь и сын достигли совершеннолетия, обзавелись своими семьями. Но мать по-прежнему им должна - 350 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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