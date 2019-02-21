2019-02-21T14:54:36+03:00
Общество

Парламентарии уточнили границу Коми и Архангельской области

На очереди - НАО и ЯНАО
Алиса КОЗЛОВА
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Коми граничит с семи регионамиКоми граничит с семи регионамиФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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На сегодняшнем заседании сессии Госсовета Коми депутаты узаконили соглашение о согласовании границы между нашей республикой и Архангельской областью.Актуализация территорий позволит внести в государственный кадастр недвижимости координатные данные и сведения о границах между двумя регионами и смежными субъектами.

"Территория Республики Коми граничит с семью субъектами Российской Федерации. При этом в отношении границ Республики Коми отсутствует единый нормативный акт, устанавливающий или описывающий положение её административных границ", - так объясняется цель инициативы в пояснительной записке к законопроекту.

Напомним, согласование границ ведется уже давно. К примеру, уже уточнены границы с Кировской и Свердловской областью, Пермским краем и Ханты-Мансийском автономным округом. В среднесрочной перспективе будут подготовлены документы по актуализации границ с Ненецким автономный округом и Ямало-Ненецкий автономный округом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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