2019-02-22T14:38:23+03:00
Спорт

«Надо учиться всех раскидывать и идти первой»: лыжница Юлия Белорукова сделала выводы после неудачной гонки

Спортсменка заняла 19 место на Чемпионате мира в Австрии
Ольга СОЛОВЕЙ
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У Юлии Белоруковой впереди еще большая часть чемпионатаУ Юлии Белоруковой впереди еще большая часть чемпионатаФото: Наталия БЕШКАРЕВА
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Вчера в австрийском Зеефельде стартовал Кубок мира по лыжным гонкам. Первый старт, спринт свободным стилем, не подарил медалей лыжнице из Коми Юлии Белоруковой. Спортсменка выбыла из гонки на стадии четвертьфинала и в итоге заняла лишь 19 место.

Сразу же после гонки Юлия проанализировала свой результат.

- Я знаю свои гонки, свои сильные позиции и знаю, где что меня будет ждать, поэтому не расстроилась. Сто процентов могло быть лучше, но получилось так, как получилось, - цитирует Белорукову ТАСС.

Также Юлия отметила, что морально настраивалась на любой исход гонки и была готова ко всему.

- Это спринт, тут может быть абсолютно все. Я не совсем дерзко бегаю, не люблю перекрывать людей, а иностранки бегают очень дерзко, перекрывают, и ты теряешь позиции. Надо учиться всех раскидывать, расталкивать и идти первой, - сделала выводы спортсменка.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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