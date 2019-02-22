2019-02-22T19:47:01+03:00
Спорт

Фигурист из Ухты Дитрий Алиев не представит Россию на чемпионате мира в Японии

На отборочных стартах фигурист занял девятое место
Алиса КОЗЛОВА
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Дмитрий Алиев "не допрыгнул" до чемпионата мира.Дмитрий Алиев "не допрыгнул" до чемпионата мира.Фото: Архив "КП"
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Сегодня ухтинский фигурист Дмитрий Алиев попытался взять реванш после вчерашнего неудачного проката короткой программы в финале Кубка России. Увы, выступая с произвольной программой, спортсмен не смог улучшить свои позиции. По итогам двух прокатов Дмитрий Алиев занял девятое место. Об это сообщается на официальном сайте соревнований.

В произвольной программе фигуриста вновь подвели прыжки. В частности, Дмитрий упал после приземления с сальхофа в 4 оборота, неудачно исполнил четверной тулуп, вышел в "бабочку" на аскеле и смазал тройной лутц. За прокат фигурист "заработал" 147, 48 баллов, а в сумме 214,69 баллов и занял итоговое девятое место. Победитель турнира Андрей Лазукин набрал 242,17 баллов, серебряный призер Александр Петров - 234,85 баллов, обладатель бронзы Антон Шулепов - 231,45 баллов.

- Видимо, это не мой сезон. Я сюда ехал не просто выступить, а подняться на пьедестал. Я знал свои задачи, они связаны с чемпионатом мира. Но я не думал о чемпионате мира, выступал как обычно. Теперь я понимаю какая сложная это штука – спорт. Да и вся жизнь. Триумфальный сезон может выбить из колеи, - прокомментировал Дмитрий Алиев свое выступление на турнире изданию "Спортивная электронная газета".

Девятое место не дает Дмитрию Алиеву права выступать на чемпионате мира по фигурному катанию, которое пройдет 18–24 марта в японской Сайтаме.

Финал Кубка России Ростелеком 2018 201 Mужчины, MC Произвольная программа 3# Дмитрий АЛИЕВ С К.

ИСТОЧНИК KP.RU

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