От оттепели к похолоданию: к какой погоде готовиться жителям Коми в последнюю неделю февраля

СЕГОДНЯ 09:30 2019-02-25T09:31:51+03:00

Публикуем метеорологический прогноз на даты с 25 февраля по 1 марта

Изменить размер текста: A A

Погода готовит жителям Коми очередной сюрприз: оттепель будет сменять похолодание и наоборот. Об этом сообщают синоптики Коми ЦГМС.

По вине быстрой смены атмосферных процессов ожидаются снегопады и резкие температурные перепады.

- В понедельник очередной циклон удержит теплую погоду. Температура воздуха ожидается около 0С, на крайнем северо-востоке -5...-7С. Но с отходом циклона вновь произойдет вторжение арктического воздуха. Со вторника на севере, со среды и на юге в ночные часы ожидается -18...-25С, на крайнем севере -28...-35С. Днем на большей части территории будет в пределах -12...-17С, на крайнем северо-востоке — -22... -27С, - сообщает начальник ОГМО Коми ЦГМС Ольга Козак.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

На выходных погода в Коми удивит резкими перепадами от -30 до 0 градусов

Морозная погода придет в республику со стороны Скандинавии (подробности).

«Солнце начнет работать на весну»: синоптики рассказали о погоде в Коми на февраль

Наступивший месяц сулит температурные перепады (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU