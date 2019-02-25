От оттепели к похолоданию: к какой погоде готовиться жителям Коми в последнюю неделю февраля
Погода готовит жителям Коми очередной сюрприз: оттепель будет сменять похолодание и наоборот. Об этом сообщают синоптики Коми ЦГМС.
По вине быстрой смены атмосферных процессов ожидаются снегопады и резкие температурные перепады.
- В понедельник очередной циклон удержит теплую погоду. Температура воздуха ожидается около 0С, на крайнем северо-востоке -5...-7С. Но с отходом циклона вновь произойдет вторжение арктического воздуха. Со вторника на севере, со среды и на юге в ночные часы ожидается -18...-25С, на крайнем севере -28...-35С. Днем на большей части территории будет в пределах -12...-17С, на крайнем северо-востоке — -22... -27С, - сообщает начальник ОГМО Коми ЦГМС Ольга Козак.
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ИСТОЧНИК KP.RU