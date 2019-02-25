В Коми на пожаре в дачном доме спасатели нашли обгоревший труп

СЕГОДНЯ 12:43 2019-02-25T12:44:33+03:00

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В поселке Нижний Одес Сосногорского района Коми сгорела летняя кухня дачного дома. Среди обгоревших руин пожарные нашли труп мужчины. Личность погибшего устанавливается, сообщает ГУ МЧС по Коми.

Сообщение о пожаре поступило 25 февраля в 04:35. Огнеборцы прибыли на место через семь минут. Два часа пожарные тушили пожар, дом горел открытым пламенем.

- Во время ликвидации возгорания сотрудниками подразделения газодымозащиты был обнаружен труп мужчины. Его личность устанавливается. Огнем повреждено 60 квадратных метров площади. На месте работают пожарные дознаватели. Причина случившегося устанавливается, - сообщают в МЧС по Коми.

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ИСТОЧНИК KP.RU