В Коми на пожаре в дачном доме спасатели нашли обгоревший труп
В поселке Нижний Одес Сосногорского района Коми сгорела летняя кухня дачного дома. Среди обгоревших руин пожарные нашли труп мужчины. Личность погибшего устанавливается, сообщает ГУ МЧС по Коми.
Сообщение о пожаре поступило 25 февраля в 04:35. Огнеборцы прибыли на место через семь минут. Два часа пожарные тушили пожар, дом горел открытым пламенем.
- Во время ликвидации возгорания сотрудниками подразделения газодымозащиты был обнаружен труп мужчины. Его личность устанавливается. Огнем повреждено 60 квадратных метров площади. На месте работают пожарные дознаватели. Причина случившегося устанавливается, - сообщают в МЧС по Коми.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Сыктывкаре подожгли квартиру: эвакуировали 30 человек
Пожар произошел в Эжве (подробности).
За первый месяц года в Сыктывкаре произошло 125 пожаров
В МЧС рассказали, с чем пришлось столкнуться спасателям в январе (подробности).
ИСТОЧНИК KP.RU