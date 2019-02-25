Уроженец Воркуты конькобежец Павел Кулижников в третий раз выиграл чемпионат мира

СЕГОДНЯ 15:02 2019-02-25T15:13:04+03:00

Изменить размер текста: A A

Уроженец Воркуты Павел Кулижников приумножил личный актив третьей золотой медалью чемпионата мира. Конькобежец, проживающий в подмосковной Коломне, стал обладателем награды высшей пробы в голландском Херенвене.

Российский конькобежец Павел Кулижников в третий раз выиграл чемпионат мира по спринтерскому многоборью. Наш спортсмен ранее побеждал в 2015 году в Астане и в 2016-м – в Сеуле.

Заняв в первый день соревнований третьи места на дистанциях 500 и 1000 метров, россиянин выдвинулся в лидеры. В воскресенье он закрепил за собой первую позицию, выиграв «пятисотметровку» с повторением рекорда мира на равнине и финишировав вторым на дистанции вдвое длиннее.

“Я уже в третий раз выигрываю чемпионат мира в спринте, поэтому ничего особенного не испытываю. Проехал аккуратно последнюю дистанцию, а “пятисотку” “вальнул” как надо, так все и получилось”, – приводит ТАСС слова чемпиона.

Чемпионат мира в спринтерском многоборье. Херенвен (Голландия). Итоговые результаты

1. Павел Кулижников (Россия) - 137,390

2. Тацуя Синхама (Япония) - 137,805

3. Кьелд Нейс (Голландия) - 137,860

4. Ховард Лоренцен (Норвегия) - 138,110

5. Кай Фербей (Голландия) - 138,490

6. Масая Ямада (Япония) - 138,755

9. Виктор Муштаков (Россия) - 138,955

10. Руслан Мурашов (Россия) - 139,400

ИСТОЧНИК KP.RU