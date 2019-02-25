Уроженец Воркуты конькобежец Павел Кулижников в третий раз выиграл чемпионат мира
Уроженец Воркуты Павел Кулижников приумножил личный актив третьей золотой медалью чемпионата мира. Конькобежец, проживающий в подмосковной Коломне, стал обладателем награды высшей пробы в голландском Херенвене.
Российский конькобежец Павел Кулижников в третий раз выиграл чемпионат мира по спринтерскому многоборью. Наш спортсмен ранее побеждал в 2015 году в Астане и в 2016-м – в Сеуле.
Заняв в первый день соревнований третьи места на дистанциях 500 и 1000 метров, россиянин выдвинулся в лидеры. В воскресенье он закрепил за собой первую позицию, выиграв «пятисотметровку» с повторением рекорда мира на равнине и финишировав вторым на дистанции вдвое длиннее.
“Я уже в третий раз выигрываю чемпионат мира в спринте, поэтому ничего особенного не испытываю. Проехал аккуратно последнюю дистанцию, а “пятисотку” “вальнул” как надо, так все и получилось”, – приводит ТАСС слова чемпиона.
Чемпионат мира в спринтерском многоборье. Херенвен (Голландия). Итоговые результаты
1. Павел Кулижников (Россия) - 137,390
2. Тацуя Синхама (Япония) - 137,805
3. Кьелд Нейс (Голландия) - 137,860
4. Ховард Лоренцен (Норвегия) - 138,110
5. Кай Фербей (Голландия) - 138,490
6. Масая Ямада (Япония) - 138,755
9. Виктор Муштаков (Россия) - 138,955
10. Руслан Мурашов (Россия) - 139,400
ИСТОЧНИК KP.RU