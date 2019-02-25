Президент Федерации лыжных гонок прокомментировала «деревянную» медаль Юлии Белоруковой

СЕГОДНЯ 16:03 2019-02-25T16:40:49+03:00

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Вчера на Чемпионате мира в австрийском Зефельде прошли командные спринты классическим стилем. В женской гонке все надежды нашей сборной связывались с дуэтом Натальи Непряевой и Юлии Белоруковой. Однако не все пошли по плану. В итоге наши лыжницы заняли четвертое место в гонке. Сама Непряева назвала это выступление провалом.

Однако, президента Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе не считает гонку настолько ужасной.

- Безусловно, это неудачное выступление, но слово провал я бы не стала употреблять, все-таки мы не десятые из десяти были, а четвертые, но тем не менее обидно, - цитирует Вяльбе ТАСС. - У Натальи с лыжами все было в порядке, а у Юлии помимо лыж у самой были проблемы. Хоть она и сказала, что у нее хорошее самочувствие, но по ее движениям я не видела, чтобы она была той Юлей, которой может быть. Так что здесь к [тренеру сборной России Маркусу] Крамеру тоже есть вопросы по поводу подготовки Юли.

Ранее Юлия Белорукова заняла 19 место в спринте свободным стилем.

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ИСТОЧНИК KP.RU