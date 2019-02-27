2019-02-27T09:28:18+03:00
Общество

По решению суда администрация Сыктывкара должна отремонтировать две улицы

Части улиц Восточная и Тентюковская находятся в ужасном состоянии
Ольга СОЛОВЕЙ
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На указанных участках дороги проезжая часть имеет грунтовое покрытие, на котором имеются многочисленные просадки грунта и выбоины, отсутствуют тротуары или пешеходные дорожки.На указанных участках дороги проезжая часть имеет грунтовое покрытие, на котором имеются многочисленные просадки грунта и выбоины, отсутствуют тротуары или пешеходные дорожки.Фото: Архив "КП"
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Прокуратурой Сыктывкара по обращению местных жителей проведена проверка исполнения администрацией города законодательства безопасности дорожного движения. В ходе нее было установлено, что проезжая часть участков дороги по ул. Восточная от перекрестка с ул. Тентюковская до дома № 35 по ул. Восточной, а также по ул. Тентюковская от домов №№ 479 и 481 до дома № 505/1 находится в ненадлежащем состоянии.

На указанных дорогах имеются многочисленные просадки грунта и выбоины, нет тротуаров или пешеходных дорожек.

По результатам проверки прокурором Сыктывкара в целях защиты прав участников дорожного движения в суд направлен иск об обязании администрации устранить выбоины, восстановить дорожное полотно, обустроить тротуары в соответствии с требованиями ГОСТа.

Сыктывкарским городским судом требования прокурора полностью удовлетворены.

ИСТОЧНИК KP.RU

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