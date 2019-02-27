Мэр Сыктывкара рассказал о кандидатурах на пост руководителя Эжвинского района

СЕГОДНЯ 12:39 2019-02-27T12:47:46+03:00

Елена Кокарева - одна из основных претендентов на этот пост

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Врио руководителя Эжвинского района Елена Кокарева является главным претендентом на эту должность, отметил градоначальник Валерий Козлов на брифинге.

Как пишет БНК, кандидатура Кокаревой рассматривается параллельно с другими кандидатурами на этот пост. Но мэр столицы высоко оценивает шансы Елены Вячеславовны.

- Человек имеет богатый опыт, авторитет в районе, знает ситуацию. На должности зама она проработала около 10 лет, а во время больничного Александра Калинина уже по факту исполняла его обязанности, - отметил Валерий Козлов.

Между тем, Кокаревой дали время, чтобы она могла для себя определить - готова или не готова возглавить район. Впереди - непростой период перехода из зимы к весне.

Добавим, что Елена Кокарева до недавнего времени была заместителем руководителя Эжвы - Александра Калинина. Она работала в этой должности с 2006 года.

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Напомним, в отношении чиновника сейчас возбуждены сразу два уголовных дела (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU