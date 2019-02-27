Мэр Сыктывкара рассказал о кандидатурах на пост руководителя Эжвинского района
Врио руководителя Эжвинского района Елена Кокарева является главным претендентом на эту должность, отметил градоначальник Валерий Козлов на брифинге.
Как пишет БНК, кандидатура Кокаревой рассматривается параллельно с другими кандидатурами на этот пост. Но мэр столицы высоко оценивает шансы Елены Вячеславовны.
- Человек имеет богатый опыт, авторитет в районе, знает ситуацию. На должности зама она проработала около 10 лет, а во время больничного Александра Калинина уже по факту исполняла его обязанности, - отметил Валерий Козлов.
Между тем, Кокаревой дали время, чтобы она могла для себя определить - готова или не готова возглавить район. Впереди - непростой период перехода из зимы к весне.
Добавим, что Елена Кокарева до недавнего времени была заместителем руководителя Эжвы - Александра Калинина. Она работала в этой должности с 2006 года.
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Напомним, в отношении чиновника сейчас возбуждены сразу два уголовных дела (подробности).
ИСТОЧНИК KP.RU