В Коми с сентября в судах заработает система аудиозаписей

СЕГОДНЯ 13:06 2019-02-27T13:12:56+03:00

И технологии по распределению дел между судьями

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В Коми совершенствуется деятельность судебной системы. С 1 сентября нынешнего года в инстанциях появится современное оборудование для аудиозаписи процессов. Об этом заявил на сегодняшней пресс-конференции Владимир Маклаков, судья Верховного суда РК, председатель квалификационной коллегии судей, тему дополнил председатель Верховного суда РК Александр Хамицевич.

- Но это не означает, что у секретарей станет меньше работы, поскольку во время процессов им предстоит вести протокольную запись от руки, - уточнил Владимир Маклаков. - Но мы очень надеемся, что в будущем труд сотрудников судов облегчится, если система аудиозаписи будет выдавать текстовую расшифровку.

Звукозаписывающие технологии уже апробированы в судах, примерно 9 тысяч дел было рассмотрено с использованием аудиопротоколирования. Техника использовалась на процессах по уголовным, либо административным, либо гражданским делам. Ну а в пяти судах региона инстанции уже полностью перешли на систему аудиозаписи - это Сыктывкарский горсуд, Сыктывдинский, Усть-Куломский, Княжпогостский и Усть-Вымский районные суды.

Также в судах внедряется система автоматического распределения дел среди судей. Специальное программное обеспечение уже действует во многих судебных канцеляриях. С 1 сентября система будет внедрена во всей системе правосудия Коми.

- Конечно, новые программы не уменьшат нагрузку на судебную канцелярию. Там примерно 10 процентов автоматической работы, а 90 процентов - ручная. Необходимо вбить данные дела в базу данных, а уже потом программа распределить материалы дела по судьям с учетом характера правонарушения или преступления, нагрузки на судью и графика его отпуска, - уточнил на пресс-конференции Александр Хамицевич, председатель Верховного суда Коми.

ИСТОЧНИК KP.RU