Воркутинец пытался скрыть от правосудия 4 квартиры стоимостью 6 млн рублей

СЕГОДНЯ 14:36 2019-02-27T14:52:44+03:00

Он до приговора переоформил недвижимость на жену

Изменить размер текста: A A

Житель Воркуты, осужденный за превышение полномочий и злоупотребления ими, попытался нехитрым способом скрыть от правосудия свою недвижимость. Накануне вынесения приговора он переформил на жену три квартиры в Воркуте и одну в Москве. Супруга, в свою очередь, передарила всю недвижимость матери.

Прокуратура потребовала проверить факт отчуждения имущества и выявила обман. Суды согласились с прокуратурой: ответчик намеренно произвел отчуждение имущества в пользу супруги, чтобы избежать обращения на него взыскания, признал договоры дарения недействительными и постановил вернуть жилые помещения в собственность прежнего хозяина. Отметим, что общая стоимость квартир была оценена в 6 миллионов рублей.

Государственную пошлину за принудительную регистрацию права собственности должник оплачивать отказался. Расходы взял на себя взыскатель и тем самым существенно ускорил процесс исполнения требований исполнительного документа. В ЕГРН внесены соответствующие изменения, квартиры оценены, судебные приставы передают их на реализацию.

Об этом "КП в Коми" сообщила пресс-служба Управления федеральной системы судебных приставов.

ИСТОЧНИК KP.RU