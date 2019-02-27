2019-02-27T14:52:44+03:00
Происшествия

Воркутинец пытался скрыть от правосудия 4 квартиры стоимостью 6 млн рублей

Он до приговора переоформил недвижимость на жену
Алиса КОЗЛОВА
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Фото: www.ribri.ruФото: www.ribri.ru
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Житель Воркуты, осужденный за превышение полномочий и злоупотребления ими, попытался нехитрым способом скрыть от правосудия свою недвижимость. Накануне вынесения приговора он переформил на жену три квартиры в Воркуте и одну в Москве. Супруга, в свою очередь, передарила всю недвижимость матери.

Прокуратура потребовала проверить факт отчуждения имущества и выявила обман. Суды согласились с прокуратурой: ответчик намеренно произвел отчуждение имущества в пользу супруги, чтобы избежать обращения на него взыскания, признал договоры дарения недействительными и постановил вернуть жилые помещения в собственность прежнего хозяина. Отметим, что общая стоимость квартир была оценена в 6 миллионов рублей.

Государственную пошлину за принудительную регистрацию права собственности должник оплачивать отказался. Расходы взял на себя взыскатель и тем самым существенно ускорил процесс исполнения требований исполнительного документа. В ЕГРН внесены соответствующие изменения, квартиры оценены, судебные приставы передают их на реализацию.

Об этом "КП в Коми" сообщила пресс-служба Управления федеральной системы судебных приставов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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