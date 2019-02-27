2019-02-27T17:08:12+03:00
Общество

В Коми в два раза увеличилось число жалоб на судей

Граждане недовольны волокитой и срывами сроков рассмотрения дел и исков
Алиса КОЗЛОВА
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Нередко граждане пытаются оспорить в квалификационной коллегии судей решение суда или приговор.Нередко граждане пытаются оспорить в квалификационной коллегии судей решение суда или приговор.Фото: из архива «КП»
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В Коми за прошедший год граждане направили более 400 жалоб на судей и работу судебных инстанций. Об этом заявил на сегодняшней пресс-конференции в Верховном суде РК Владимир Маклаков, председатель республиканской квалификационной коллегии судей.

В половине случаев люди обращаются не по адресу. Граждане пытаются оспорить решение суда первой инстанции, используя все доступные им способы. Люди стремятся в коллегии обжаловать приговор или решение суда, сообщил выступающий.

- Мы рассматриваем жалобы по существу, если в действиях судей имеются признаки дисциплинарного проступка: откровенная волокита, грубость, некорректное поведение, - уточнил Владимир Маклаков.

По существу были рассмотрены 215 жалоб, в том числе 30 частично обоснованных. Жители республики писали жалобы на судей всех уровней. Чаще всего заявления касались сроков назначения рассмотрения дел, нарушения сроков подготовки мотивированного судебного решения, разрешения на ходатайство, направлений копий документов.

- Надо иметь в виду, что нагрузка на суды достаточно высокая и дел рассматривается очень много. Не всегда судьи могут сориентироваться, сколько времени займет рассмотрение того или иного иска. Молодые судьи нередко устанавливают для себя жесткие сроки: день - два на рассмотрение дел, которые кажутся им простыми, а уже в ходе процесса выясняются новые подробности, требующие дополнительного времени. В результате, судьи не успевают справляться с текущей работой, - объяснил Владимир Маклаков.

Несмотря на поток заявлений от недовольных граждан среди судов есть свои передовики. Недавно были подведены итоги конкурсов среди судебных инстанций. Лучшими в Коми признаны Косланский судебный участок (Удорский район) и Ухтинский городской суд.

ИСТОЧНИК KP.RU

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