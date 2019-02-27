Судебная система в Коми испытывает дефицит кадров

СЕГОДНЯ 17:40 2019-02-27T19:15:28+03:00

Изменить размер текста: A A

В Коми не хватает судей. На сегодняшний день открытыми остаются 22 вакансии на должность судьи, сообщил на пресс-конференции в Верховном суде РК Владимир Маклаков, председатель квалификационной коллегии судей РК.

В республике идет интенсивное обновление составов всех уровней судов - от мировых до Верховного. За последние два года отправились на пенсию 47 судей: в 2017 году - 28 человек, а в 2018 году - 19 человек. Произошла смена председателей и их заместителей в городских и районных судах

- Это естественный процесс, но на фоне резкой смены поколений снижается качество работы судей, увеличиваются сроки рассмотрения дел: от 6 месяцев до одного года. Очень сложно найти профессионала, в котором бы идеально сочетались наличие глубоких теоретических знаний права, опыт работы с личностными качествами: порядочность, ответственность и трудоспособность, - заявил Владимир Маклаков.

Критерии, которые предъявляются к кандидатам на должность судьи, корректируются из года в год. В первую очередь, обязан закончить бакалавриат и магистратуру по специальности "юриспруденция". Высоко ценится образование в престижных вузах, а также стаж работы по специальности. Важно состояние здоровья, законопослушность поведения и это касается еще и родственников. Наличие родственников с судимостью перекрывает путь к креслу судьи.

Недавно было рассмотрено 67 заявлений от кандидатов на должность судьи, из них 10 соискателям было отказано. Коллегия рассмотрела и одобрила 54 заявления, и 42 человека уже приступили к работе в суде: 5 человек были трудоустроены судьями в Арбитражный суд РК, 3 - в Верховный суд РК, 15 - на должность мирового судьи, 19 - в районные и городские суды. Еще три кандидатуры получили одобрение на должности заместителей председателей судов, а два соискателя заняли посты председателей судов. Эти цифры сообщил журналистам Владимир Маклаков.

- На сегодняшний день в судебной системе имеются 22 вакансии судей. Требуются председатели в Сыктывкарский горсуд и Троицко-Печорский районный суд, заместители председателей в Ижемский, Воркутинский, Ухтинский и Сыктывкарский. Еще 16 судей требуются в городские и районные суды и 4 мировых судьи, - уточнил спикер.

На данный момент существует проблема формирования Ижемского районного суда. В связи с упразднением Усть-Цилемского суда юрисдикция перешла ко вновь образованному Ижемскому суду. Но там многие должности до сих пор свободны, поскольку судьи из Усть-Цильмы воспользовались возможностью выйти на пенсию.

ИСТОЧНИК KP.RU