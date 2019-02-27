2019-02-27T17:42:26+03:00
Общество

Прокуратура Коми: переработкой отходов у нас занимаются только энтузиасты

В ведомстве считают, что на раздельный сбор мусора людей нужно стимулировать деньгами
Ольга СОЛОВЕЙ
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В Коми уже не первый год действует программа по раздельному сбору мусора. Однако проходит она не слишком хорошо. В этом году на нее выделили 5,5 миллионов рублей. Однако, как рассказал начальник Управления охраны окружающей среды Минприроды Коми Игорь Лызлов, муниципалитеты сами не хотят участвовать в ней.

- Мы пишем запросы в муниципалитеты, собираем заявки. Если они соответствуют требованиям, постановлениям, то баки устанавливают. Но зачастую сыктывкарцы выступают против их установки, так что мы были вынуждены поставить баки хотя бы на землях муниципалитетов, - отметил Игорь Лызлов. – Мы уже собрали заявки на этот год, но у муниципалитетов нет сильного желания участвовать в программе.

Прокурор сыктывкарской природоохранной прокуратуры Юрий Гудков отметил, что за установку подобных контейнеров нужно стимулировать материально.

- Сейчас переработкой отходов у нас занимаются только энтузиасты. Нужны изменения в законодательстве, ведь сейчас не предусмотрено, чтобы для дома, в котором есть раздельная переработка мусора, снижался бы мусорный тариф. Нужно экономическое стимулирование для раздельного сбора.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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