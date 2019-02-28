2019-02-28T12:11:35+03:00
Происшествия

Сыктывкарец ранил ножом сожительницу и отправится в колонию на 6 лет

Он не смог обжаловать приговор
Алиса КОЗЛОВА
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Сыктывкарец не смог обжаловать приговор, вынесенный Сыктывкарским горсудом. Горожанин признан виновным в покушении на убийство и приговорен к 6 годам лишения свободы в колонии строгого режима.

Преступление произошло в марте 2018 года в сыктывкарском микрорайоне Лесозавод. Осужденный был нетрезв и поссорился со своей сожительницей. Конфликт вспыхнул на улице. Мужчина в порыве гнева пырнул в нее три раза ножом. Потерпевшая изо всех сил сопротивлялась. Она защищалась от ножевых ударов сумкой и громко звала на помощь. Чтобы привлечь внимание людей женщина ударила припаркованную рядом машину. В автомобиле сразу же сработала сигнализация. Громкий звук отвлек внимание несостоявшегося убийцы, что помогло женщине спастись бегством. Достигшие своей цели удары причинили женщине раны шеи и локтевого сустава, вместе с тем, благодаря её сопротивлению и своевременно оказанной медицинской помощи, более тяжкие последствия не наступили.

Мужчину арестовали, а через несколько месяцев Сыктывкарский горсуд вынес ему приговор: 6 лет в колонии строгого режима. Фигурант попытался оспорить решение суда первой инстанции в Верховном суде Коми, но безрезультатно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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