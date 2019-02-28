Лыжница Юлия Белорукова – бронзовый призер Чемпионата мира в Австрии

СЕГОДНЯ 17:20 2019-02-28T17:20:54+03:00

Изменить размер текста: A A

Россиянки Юлия Белорукова, Анастасия Седова, Анна Нечаевская и Наталья Непряева стали бронзовыми призерами в женской эстафете 4х5 км, которая прошла сегодня, 28 февраля, на чемпионате мира в австрийском Зеефельде. Об этом сообщает журнал «Лыжный спорт».

Победу одержала сборная команда Швеции в составе Эббы Андерссон, Фриды Карлссон, Шарлотте Каллы и Стины Нильссон, которая в борьбе за золото на заключительном этапе обыграла норвежскую приму Терезе Йохауг.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Надо учиться всех раскидывать и идти первой»: лыжница Юлия Белорукова сделала выводы после неудачной гонки

Спортсменка заняла 19 место на Чемпионате мира в Австрии (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU