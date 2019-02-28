2019-02-28T17:20:54+03:00
Спорт

Лыжница Юлия Белорукова – бронзовый призер Чемпионата мира в Австрии

Спортсменка заняла третье место в эстафете
Ольга СОЛОВЕЙ
Поделиться:
Изменить размер текста:

Россиянки Юлия Белорукова, Анастасия Седова, Анна Нечаевская и Наталья Непряева стали бронзовыми призерами в женской эстафете 4х5 км, которая прошла сегодня, 28 февраля, на чемпионате мира в австрийском Зеефельде. Об этом сообщает журнал «Лыжный спорт».

Победу одержала сборная команда Швеции в составе Эббы Андерссон, Фриды Карлссон, Шарлотте Каллы и Стины Нильссон, которая в борьбе за золото на заключительном этапе обыграла норвежскую приму Терезе Йохауг.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Надо учиться всех раскидывать и идти первой»: лыжница Юлия Белорукова сделала выводы после неудачной гонки

Спортсменка заняла 19 место на Чемпионате мира в Австрии (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Проезд в сыктывкарских автобусах снова подорожает
Сыктывкарец ранил ножом сожительницу и отправится в колонию на 6 лет
Стало известно, как себя чувствуют жена и сын сыктывкарского полицейского, который погиб в аварии
Прокуратура Коми: переработкой отходов у нас занимаются только энтузиасты
Судебная система в Коми испытывает дефицит кадров
В Коми в два раза увеличилось число жалоб на судей
Воркутинец пытался скрыть от правосудия 4 квартиры стоимостью 6 млн рублей
В Коми с сентября в судах заработает система аудиозаписей
Мэр Сыктывкара рассказал о кандидатурах на пост руководителя Эжвинского района
В Сыктывкаре появится колесо обозрения
По решению суда администрация Сыктывкара должна отремонтировать две улицы
«Умейте проигрывать и вам будет легче жить»: лыжница Юлия Белорукова ответила хейтерам
В Сыктывкаре в здании бывшей поликлинике №1 откроют медцентр
Полиция Сосногорска поблагодарила девушку, которая сообщила о тонущем ребенке
Президент Федерации лыжных гонок прокомментировала «деревянную» медаль Юлии Белоруковой
Уроженец Воркуты конькобежец Павел Кулижников в третий раз выиграл чемпионат мира
В Коми на пожаре в дачном доме спасатели нашли обгоревший труп
От оттепели к похолоданию: к какой погоде готовиться жителям Коми в последнюю неделю февраля
В Сыктывкаре почти месяц ищут 48-летнего мужчину
В Коми горели дом, гараж и автомобиль
У двух воркутинок украли с карт почти 70 тысяч рублей
В Прилузье оштрафовали мужчину, разбросавшего снег на дорогу