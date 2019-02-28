Лыжница Юлия Белорукова – бронзовый призер Чемпионата мира в Австрии
Россиянки Юлия Белорукова, Анастасия Седова, Анна Нечаевская и Наталья Непряева стали бронзовыми призерами в женской эстафете 4х5 км, которая прошла сегодня, 28 февраля, на чемпионате мира в австрийском Зеефельде. Об этом сообщает журнал «Лыжный спорт».
Победу одержала сборная команда Швеции в составе Эббы Андерссон, Фриды Карлссон, Шарлотте Каллы и Стины Нильссон, которая в борьбе за золото на заключительном этапе обыграла норвежскую приму Терезе Йохауг.
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ИСТОЧНИК KP.RU