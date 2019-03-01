Под Сыктывкаром столкнулись иномарка и КамАЗ: погиб 10-летний мальчик
Сегодня утром недалеко от Сыктывкара произошло смертельное ДТП. Рано утром, в районе 7 часов, автомобиль "Хёндай", за рулем которого находилась 39-летняя женщина, ехал со стороны поселка Краснозатонский в сторону города. Навстречу ей двигался КамАЗ, под управлением 27-летнего мужчины. Недалеко от поворота на Выльтыдор машины столкнулись лоб в лоб.
От столкновения 10-летний пассажир иномарки погиб до приезда скорой помощи. Женщина-водитель госпитализирована с тяжелыми травмами.
Обстоятельства ДТП выясняются, сообщает ГИБДД по Сыктывкару.
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ИСТОЧНИК KP.RU