Под Сыктывкаром столкнулись иномарка и КамАЗ: погиб 10-летний мальчик

СЕГОДНЯ 09:23 2019-03-01T09:46:46+03:00

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Сегодня утром недалеко от Сыктывкара произошло смертельное ДТП. Рано утром, в районе 7 часов, автомобиль "Хёндай", за рулем которого находилась 39-летняя женщина, ехал со стороны поселка Краснозатонский в сторону города. Навстречу ей двигался КамАЗ, под управлением 27-летнего мужчины. Недалеко от поворота на Выльтыдор машины столкнулись лоб в лоб.

От столкновения 10-летний пассажир иномарки погиб до приезда скорой помощи. Женщина-водитель госпитализирована с тяжелыми травмами.

Обстоятельства ДТП выясняются, сообщает ГИБДД по Сыктывкару.

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ИСТОЧНИК KP.RU